Damas se dit prêt à dialoguer avec le Hezbollah si cela sert les intérêts de la Syrie

Les nouvelles autorités syriennes se disent ouvertes à un dialogue direct avec le Hezbollah, à condition qu’une telle démarche soit conforme aux intérêts nationaux de la Syrie. Cette position a été réaffirmée jeudi par le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shaibani, à l’issue d’une rencontre à Beyrouth avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri.

"Si une rencontre avec le Hezbollah sert l’intérêt national, nous y sommes ouverts", a déclaré le chef de la diplomatie syrienne, selon l’agence de presse turque Anadolu. Il a toutefois précisé que la question du Hezbollah n’avait pas été abordée lors de ses discussions avec Nabih Berri, les échanges ayant principalement porté sur le renforcement des relations bilatérales entre Beyrouth et Damas.

Les propos d’Asaad al-Shaibani s’inscrivent dans la continuité des déclarations récentes du président syrien, Ahmed al-Sharaa. Dans une interview accordée à la chaîne Al Mashhad TV, ce dernier avait affirmé être prêt à dialoguer avec l’ensemble des acteurs politiques libanais, y compris le Hezbollah.

"Nous recherchons des canaux économiques entre le Liban et la Syrie, et non des canaux militaires. Nous nous assiérons à la même table que le Hezbollah si cela sert les intérêts de la Syrie et du Liban", avait déclaré Ahmed al-Sharaa.

Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d’un rôle accru de la Syrie face au Hezbollah. Lors du sommet du G7, il avait salué les capacités du dirigeant syrien, estimant que si Israël ne parvenait pas à neutraliser le groupe sans provoquer davantage de pertes civiles, "la Syrie fera le travail".

Les ouvertures de Damas envers le Hezbollah marquent un changement notable dans le discours des nouvelles autorités syriennes, qui cherchent à redéfinir leurs relations avec leurs voisins tout en mettant en avant les intérêts stratégiques et économiques du pays.