Emmanuel Macron veut rouvrir le détroit d’Ormuz et dialoguer avec l’Iran pour "traiter le problème à sa racine"

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi son intention d’engager des discussions avec Téhéran afin de tenter de désamorcer les tensions autour du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce énergétique mondial. En déplacement en Andorre, le chef de l’État a directement lié la flambée des prix du carburant à la paralysie de cette voie maritime essentielle.

« La cause du problème, c’est qu’aujourd’hui il y a ce blocus et le détroit d’Ormuz qui est fermé. Donc il faut traiter le problème à la racine, permettre aux choses de repartir », a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a précisé qu’il comptait échanger « avec les autorités iraniennes » dès la fin de sa visite, dans l’espoir de « convaincre » les différentes parties « dans les prochains jours ».

L’enjeu dépasse largement le cadre régional. « C’est important de pouvoir rouvrir de part et d’autre le trafic pour permettre au gaz, au pétrole, aux engrais, aux marchandises de pouvoir passer ce détroit parce que ça impacte l’économie mondiale », a insisté le président français.

Alors que la guerre au Moyen-Orient continue de peser sur les marchés énergétiques, Emmanuel Macron a également tenu à rassurer sur la situation intérieure, affirmant que le gouvernement faisait « le maximum » pour limiter l’impact sur les ménages. Il a assuré que l’État restait « aux côtés » des Français face à des prix du carburant qui « pèsent » sur le pouvoir d’achat.