Emmanuel Macron veut "s'assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban"

Le président de la République Emmanuel Macron a affirmé que le Liban devait être pleinement intégré dans l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, tout en reconnaissant une situation « critique » sur le terrain. S’exprimant lors d’un Conseil de défense réuni à l’Élysée, il a indiqué que, « à date », le Liban était bien inclus dans l’accord et que les frappes avaient cessé ces dernières heures, sous réserve de la fiabilité des informations disponibles.

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« Pour autant que nos informations soient justes, le cessez-le-feu est respecté sur le terrain », a-t-il déclaré en préambule, appelant toutefois à la prudence face à l’instabilité persistante. Emmanuel Macron a souligné que les opérations militaires récentes, notamment les frappes et l’"occupation" du sud du Liban, ne pouvaient constituer une solution durable.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de consolider cet apaisement fragile en renforçant les capacités des institutions libanaises. Il a notamment plaidé pour un soutien accru aux forces armées libanaises, afin de leur permettre de reprendre pleinement le contrôle du territoire et de lutter contre le Hezbollah, acteur central du conflit dans la région.

Cette prise de position intervient alors que des divergences persistent sur le périmètre réel du cessez-le-feu, certains responsables israéliens, dont le bureau de Benjamin Netanyahou, affirmant que le Liban n’est pas concerné par l’accord.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé qu’il recevrait en fin de matinée les deux ressortissants français récemment libérés, Cécile Kohler et Jacques Paris, saluant leur retour sur le sol national.

Dans un contexte régional encore extrêmement volatil, la France entend jouer un rôle actif pour garantir une désescalade durable, en intégrant le Liban dans les efforts diplomatiques en cours.