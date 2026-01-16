France : "aucune impunité pour les responsables" de la répression meurtrière des manifestations en Iran

La France a affirmé qu’il n’y aurait « aucune impunité pour les auteurs » de la répression meurtrière des manifestations en Iran, alors que l’Union européenne se prépare à adopter de nouvelles sanctions contre Téhéran. Cette position a été réaffirmée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à l’issue d’échanges diplomatiques à Belgrade.

Selon le chef de la diplomatie française, la présidente de la Commission européenne a lancé une procédure formelle visant à identifier et sanctionner les responsables de la répression. « Ce processus conduira à ce que les auteurs de ces violences soient visés par des sanctions européennes », a-t-il déclaré, ajoutant que la France contribuerait pleinement à ces travaux au sein de l’Union européenne.

Jean-Noël Barrot a également indiqué que Paris avait clairement exposé sa position lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. La France entend par ailleurs poursuivre les discussions sur d’éventuelles « conséquences » dans d’autres enceintes internationales, a-t-il précisé.

Le ministre a dénoncé une violence étatique « indiscriminée » exercée contre des manifestants, qu’il a qualifiée d’« inacceptable, intolérable et inhumaine ». Selon lui, la répression en cours constitue « la plus violente de l’histoire contemporaine » de l’Iran.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ces derniers jours montrent des dizaines de corps dans des morgues et des scènes de deuil à la périphérie de Téhéran, après des opérations de sécurité menées contre des rassemblements de protestation.

Paris affirme vouloir maintenir la pression diplomatique afin que les responsables de ces violences répondent de leurs actes devant la communauté internationale.