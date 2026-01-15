Donald Trump aurait informé l'Iran qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer, affirme un responsable iranien

Un responsable iranien a affirmé ce jeudi à Al-Jazeera que le président des États-Unis, Donald Trump, avait informé Téhéran qu’il n’avait pas l’intention de lancer une attaque contre l’Iran. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre les deux pays.

Selon le New York Times, le Pentagone a commencé à préparer le retour des soldats américains évacués de la base d’Al-Udeid, après les propos tenus par Donald Trump la veille. Des bombardiers stratégiques, placés en état d’alerte aux États-Unis en prévision d’éventuelles frappes secondaires contre l’Iran, auraient également vu leurs plans d’engagement suspendus.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a réagi à un reportage de Fox News indiquant qu’un manifestant iranien ne serait pas exécuté après ses mises en garde. "Ce sont de bonnes nouvelles. Espérons que cela continue", a déclaré le président américain.

Dans ce climat de pressions et de déclarations croisées, l’Iran a confirmé qu’Arfan Soltani, arrêté lors des manifestations, n’avait finalement pas été condamné à mort, malgré les menaces initiales brandies par les autorités.