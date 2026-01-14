Iran : une liste de 50 cibles militaires à Téhéran présentée à Donald Trump

Alors que les États-Unis redéploient une partie de leurs forces au Moyen-Orient, un nouveau document stratégique alimente les spéculations sur une possible escalade avec l’Iran. Selon le Daily Mail britannique, une liste détaillée de 50 objectifs militaires sensibles à Téhéran aurait été remise à Donald Trump et à plusieurs hauts responsables de son administration, en amont de discussions sécuritaires consacrées au régime iranien.

D’après le journal, ce document a été élaboré par l’organisation américaine United Against Nuclear Iran. Il recense des sites considérés comme le cœur du dispositif de répression des Gardiens de la Révolution, accusés de diriger la violence contre les manifestants depuis le début du soulèvement populaire. La liste aurait été transmise dès le début de la semaine à la Maison-Blanche, où elle est qualifiée de dossier à « forte valeur stratégique ».

Parmi les cibles identifiées figure en priorité le quartier général des Gardiens de la Révolution à Téhéran, présenté comme le centre névralgique depuis lequel sont coordonnées les opérations de maintien de l’ordre et de répression. Le rapport évoque également quatre commandements régionaux chargés chacun d’un secteur précis de la capitale : « Qods » pour le nord et le nord-ouest, « Fatah » pour le sud-ouest, « Nasr » pour le nord-est, et « Qader » pour le sud-est et le centre-ville.

S’y ajoutent 23 bases locales du Basij, la milice paramilitaire régulièrement mise en cause pour son rôle dans la brutalité exercée contre les civils. L’ensemble offrirait, selon ses auteurs, une cartographie complète des capacités du régime à mener un contrôle sécuritaire massif et violent.

La Maison-Blanche n’a pas souhaité commenter officiellement ces informations. Elles interviennent toutefois dans un contexte de tensions extrêmes : selon plusieurs sources, plus de 2 000 manifestants auraient été tués depuis le début des protestations, tandis que des milliers d’autres risqueraient l’exécution.

Donald Trump a récemment annoncé la suspension de tout contact diplomatique avec Téhéran, s’adressant directement aux manifestants iraniens en affirmant que « l’aide est en route ». Il a également averti les dirigeants iraniens que toute vague d’exécutions massives entraînerait une « réaction très forte » des États-Unis.