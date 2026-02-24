France–États-Unis : l’ambassadeur américain assure ne pas vouloir interférer dans le débat public

L’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, a assuré mardi au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qu’il ne souhaitait pas interférer dans le débat public français. Cet échange téléphonique intervient au lendemain d’une convocation diplomatique liée à des propos de l’ambassadeur sur la mort de Quentin Deranque.

Selon l’entourage du ministre, Charles Kushner a pris l’initiative d’appeler Jean-Noël Barrot après avoir failli ne pas se présenter à une convocation officielle la veille. Au cours de cet échange, le chef de la diplomatie française a rappelé que « la France ne peut accepter quelque forme d’ingérence ou d’instrumentalisation de son débat public national par les autorités d’un État tiers ».

Paris reprochait à l’ambassadeur américain des commentaires perçus comme une prise de position dans une affaire sensible sur le plan politique intérieur. La polémique a ravivé les tensions autour de la question de l’ingérence étrangère dans le débat démocratique français.

D’après la même source, l’ambassadeur a indiqué être disposé à ne pas s’immiscer dans les discussions publiques françaises à l’avenir. Les deux responsables devraient se rencontrer prochainement afin d’apaiser la situation et de réaffirmer la solidité des relations bilatérales.

L’épisode survient dans un contexte diplomatique où la vigilance française face aux influences extérieures est particulièrement marquée, notamment à l’approche de futures échéances électorales. Malgré cet incident, les relations entre Paris et Washington demeurent étroites sur les principaux dossiers stratégiques internationaux.