La France recadre l’ambassadeur américain et restreint son accès au gouvernement

Un nouvel incident diplomatique oppose Paris et Washington. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé que l’émissaire américain Charles Kushner ne bénéficie plus d’un accès direct aux membres du gouvernement, après son absence à une convocation officielle lundi soir.

Charles Kushner, père de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, devait s’entretenir avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il s’est finalement fait représenter par un adjoint de l’ambassade des États-Unis, invoquant un engagement préalable. Une attitude qui a suscité l’irritation des autorités françaises, lesquelles estiment que l’émissaire n’a pas pris la mesure de ses responsabilités diplomatiques.

À l’origine de la convocation : un message publié par l’ambassade américaine après le meurtre de Quentin Deranque, militant classé à droite. Le communiqué évoquait une montée de "l’extrémisme violent de gauche" en France. Jean-Noël Barrot a dénoncé l’instrumentalisation politique d’un drame ayant endeuillé une famille française, affirmant que la France n’avait "aucune leçon à recevoir" en matière de lutte contre la violence, en particulier de la part de ce qu’il a qualifié de "mouvement réactionnaire international".

Ce n’est pas la première fois que Charles Kushner provoque des tensions avec Paris. En août dernier, il avait adressé une lettre publique au président Emmanuel Macron, accusant la France de ne pas agir suffisamment contre l’antisémitisme, dans un contexte de recrudescence d’actes haineux liés aux tensions autour de Gaza. Il y critiquait notamment l’intention affichée par Paris de reconnaître formellement un État palestinien, estimant qu’une telle initiative risquait, selon lui, d’encourager les extrémistes et de mettre en danger les Juifs de France.

Dans cette lettre rendue publique, Kushner soulignait également sa proximité personnelle avec la communauté juive, rappelant que le président Trump et lui-même ont des enfants et petits-enfants juifs.

À l’époque déjà, le Quai d’Orsay avait jugé ces accusations "inacceptables" et annoncé qu’il convoquerait l’émissaire américain.

Malgré la controverse actuelle, le département d’État américain a affiché son soutien à Charles Kushner. Son porte-parole, Tommy Pigott, a affirmé que l’émissaire représentait pleinement la position officielle des États-Unis et remplissait efficacement sa mission en France.