Mort de Quentin Deranque : Paris convoque l’ambassadeur américain

La France a décidé de convoquer l’ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, à la suite des déclarations de l’administration de Donald Trump concernant la mort de Quentin Deranque à Lyon. L’annonce a été faite dimanche par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors d’une interview sur France Info.

Vendredi, des responsables américains avaient dénoncé ce qu’ils qualifient de « violence politique d’extrême gauche », appelant à ce que les responsables soient traduits en justice. Des propos perçus à Paris comme une ingérence et une tentative d’instrumentalisation d’un drame national.

« Nous allons convoquer l’ambassadeur des États-Unis en France. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française », a déclaré Jean-Noël Barrot. Le chef de la diplomatie française a également réagi fermement aux critiques venues de Washington : « Nous n’avons aucune leçon, s’agissant de la violence en particulier, à recevoir de l’internationale réactionnaire », a-t-il lancé.

La mort de Quentin Deranque a suscité une vive émotion et ravivé les tensions politiques en France. L’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire en cours, tandis que le gouvernement insiste sur la nécessité de laisser la justice travailler sans pression extérieure.

Cette convocation diplomatique marque un nouvel épisode de crispation entre Paris et Washington, dans un contexte déjà tendu sur plusieurs dossiers internationaux.