Gaza : la France salue l'accord sur le désarmement du Hamas

La France a salué vendredi l'annonce de l'accord portant sur le désarmement progressif du Hamas dans la bande de Gaza, le qualifiant d'étape importante vers une paix durable. Dans un message publié sur X par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Paris estime que cet accord ouvre une perspective politique susceptible de mettre un terme au conflit.

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La diplomatie française rappelle que le désarmement du Hamas, le retrait progressif des forces israéliennes, la mise en place d'une gouvernance palestinienne crédible et le renforcement de l'aide humanitaire constituent les piliers d'une solution durable. Cette position s'inscrit dans la ligne défendue par le Quai d'Orsay.

Paris appelle désormais l'ensemble des parties à mettre en œuvre leurs engagements afin de garantir la stabilité de Gaza, la sécurité d'Israël et la relance d'un processus politique fondé sur la solution à deux États.