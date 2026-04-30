"Inacceptable" : Caroline Yadan critique les propos de la ministre française des Armées sur Tsahal et le Hezbollah

La députée Caroline Yadan a vivement réagi à une déclaration de la ministre des Armées Catherine Vautrin, qui avait affirmé sur BFMTV que « la France ne peut pas accepter ni le Hezbollah, ni Tsahal ». Dans un communiqué, l’élue dénonce des propos « profondément choquants et diplomatiquement inacceptables », estimant qu’ils instaurent une équivalence injustifiée entre une armée régulière et une organisation classée terroriste par de nombreux États.

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Caroline Yadan souligne que le mouvement terroriste chiite libanais exerce une influence directe sur le Liban et agit au service de la République islamique d’Iran, au même titre que d’autres groupes comme le Hamas.

La députée des Français de l'étranger insiste également sur la dimension historique et sécuritaire de la relation entre la France et Israël, notamment en matière de coopération militaire et de renseignement. Elle juge d’autant plus incompréhensible la déclaration ministérielle alors que la France a elle-même été ciblée par le Hezbollah par le passé.

Au-delà de la polémique, Caroline Yadan alerte sur les conséquences diplomatiques de tels propos. Alors que des discussions sont en cours à Washington entre représentants libanais et israéliens pour envisager des perspectives de désescalade, elle estime que cette prise de position « nuit à la crédibilité de la France sur la scène internationale ».

L’élue appelle ainsi Paris à « affirmer une ligne claire », cohérente avec son histoire et son rôle diplomatique.