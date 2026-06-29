Jean-Luc Mélenchon visé par une plainte pour apologie du terrorisme après ses propos sur le 7-Octobre

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fait l'objet d'une plainte pour apologie du terrorisme déposée par trois Français rescapés des attaques du 7 octobre 2023 en Israël.

Les plaignants sont deux survivants du festival Nova, où plus de 370 personnes ont été tuées lors de l'attaque du Hamas, ainsi qu'un policier israélien hors service qui avait affronté les assaillants après être tombé sur un barrage et avait été blessé par cinq balles.

La plainte fait suite à un discours prononcé la semaine dernière par Jean-Luc Mélenchon lors d'un rassemblement de soutien à Anasse Kazib, poursuivi pour apologie du terrorisme. Au cours de son intervention, le dirigeant de LFI a contesté la notion même d'« apologie du terrorisme » dans le droit français et déclaré qu'il était possible de discuter de la qualification terroriste des attaques du 7 octobre.

« Cela peut faire croire qu'il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme, à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme », avait notamment affirmé Jean-Luc Mélenchon, estimant que « la forme de la résistance » face à une occupation pouvait faire l'objet d'un débat au regard du droit international.

Pour Me Nathanaël Majster, avocat des trois victimes, ces propos visent à « annuler le caractère criminel des actes commis le 7-Octobre pour leur donner la coloration de faits de résistance ». Selon lui, cette démarche constitue une apologie du terrorisme en cherchant à transformer « un crime en son contraire ».

Dans un communiqué, l'avocat a ajouté que « les violences terroristes ne sont jamais acceptables, quelles que soient les victimes ou les circonstances. Les justifier un jour, c'est les justifier toujours ».

À ce stade, La France insoumise n'a pas réagi publiquement à cette plainte.