Jean-Noël Barrot : "Aucune levée des sanctions contre l’Iran"

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé ce lundi la fermeté de Paris face au régime iranien. Interrogé sur BFM TV/RMC après les menaces relayées par un quotidien ultraconservateur iranien visant notamment Emmanuel Macron et la France, il a exclu tout allègement des sanctions contre Téhéran.

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Le chef de la diplomatie française a refusé de commenter les déclarations du journal Hamshahri, qui appelle à une vengeance après la mort d'Ali Khamenei, mais il a rappelé que « ce régime n'a à notre égard aucune intention bienveillante ».

Jean-Noël Barrot a souligné que la France et ses partenaires européens avaient déjà adopté des sanctions particulièrement sévères contre la République islamique, en raison de son programme nucléaire, de son soutien à des activités déstabilisatrices au Moyen-Orient et de la répression exercée contre sa population.

Le ministre a fixé des conditions claires à toute évolution de la politique européenne envers Téhéran : « Il n'y aura aucune levée de sanctions sur le régime iranien tant qu'il n'aura pas renoncé à son programme nucléaire, renoncé à son projet révolutionnaire qui déstabilise sa région, renoncé à son programme de missiles balistiques (…) et tant qu'il n'aura pas rendu aux Iraniens la liberté de construire leur propre avenir. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales. Pour Paris, la pression diplomatique et les sanctions demeurent, à ce stade, les principaux leviers pour tenter de contenir les ambitions stratégiques de Téhéran.