L'historien et résistant Marc Bloch entre au Panthéon

La France rend hommage ce mardi à Marc Bloch, figure majeure de l'historiographie française, soldat des deux guerres mondiales et résistant, en l'accueillant au Panthéon. Il s'agit de la sixième panthéonisation du second quinquennat d'Emmanuel Macron.

Pour l'Élysée, cette entrée au Panthéon célèbre « un homme qui a pensé le passé pour agir au présent », soulignant que sa conception de l'Histoire devait avant tout servir l'action et éclairer les défis de son époque.

La cérémonie est précédée d'une veillée organisée à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, où Marc Bloch avait étudié au début du XXe siècle. En soirée, les cercueils symboliques de Marc Bloch et de son épouse, Simonne Vidal, remonteront la rue Soufflot jusqu'au Panthéon. À la demande de la famille, les dépouilles ne seront toutefois pas transférées : Marc Bloch continuera de reposer dans la Creuse, tandis que le corps de son épouse, morte sous une fausse identité à Lyon en 1944, n'a jamais été retrouvé.

Les cercueils contiendront des objets symboliques, parmi lesquels des médailles, des fougères rappelant la maison familiale, le testament spirituel rédigé par Marc Bloch en 1941 ainsi que des lettres et des photographies de son épouse.

La cérémonie culminera avec un discours d'une vingtaine de minutes du président Emmanuel Macron, précédé d'une mise en scène retraçant la vie et l'engagement de l'historien à travers une projection monumentale sur les colonnes du Panthéon.

Fondateur avec Lucien Febvre de l'École des Annales, Marc Bloch demeure l'un des historiens français les plus influents du XXe siècle. Engagé dans la Résistance pendant l'Occupation, il fut arrêté, torturé puis fusillé par la Gestapo en juin 1944.