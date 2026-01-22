La France n’adhérera pas au Conseil de la paix "à ce stade", invoquant des contradictions avec la Charte de l’ONU

La France n’entend pas rejoindre, pour l’instant, le Conseil de la paix lancé par le président américain Donald Trump, estimant que sa charte n’est pas conforme au cadre onusien relatif au conflit à Gaza, a indiqué jeudi le ministère français des Affaires étrangères.

Selon Paris, le document fondateur du Conseil de la paix présente plusieurs incohérences majeures. « D’une part, il ne correspond pas au mandat strictement lié à Gaza, qui n’est même pas mentionné, et d’autre part, certains éléments de cette charte sont contraires à la Charte des Nations unies », a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, lors d’un point presse.

La diplomatie française souligne en particulier que l’initiative américaine ne s’inscrit pas clairement dans le cadre des résolutions existantes des Nations unies, adoptées pour tenter de mettre fin à la guerre à Gaza. Paris estime que toute initiative internationale visant à régler le conflit doit impérativement respecter le droit international et la Charte de l’ONU, qui constitue le socle juridique du multilatéralisme.

Sans rejeter le principe d’efforts diplomatiques en faveur d’une désescalade, la France insiste sur la nécessité d’un cadre clair, légitime et conforme aux mécanismes onusiens. Elle rappelle son attachement à une solution politique fondée sur les résolutions des Nations unies et sur une coordination étroite avec ses partenaires internationaux.