Laurent Nuñez saisit la justice après des propos antisémites d’Alain Soral sur l’affaire Epstein

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a saisi la justice lundi à la suite de la publication de messages à caractère antisémite diffusés sur le réseau social X, dont l’un émanant d’Alain Soral. Les propos incriminés, relayés par le compte "Alain Soral Officiel", invoquent l’affaire Epstein pour accuser l’existence d’une prétendue "mafia juive", reprenant des thèses complotistes et haineuses.

"L'affaire Epstein nous démontre une chose très clairement : c'est qu'il existe au sommet du monde occidental une mafia juive suprémaciste et raciste doublement délinquante sur le plan financier et sexuel. Osez dire le contraire...", a écrit le polémiste antisémite su X.

Selon les informations communiquées, le ministère de l’Intérieur a effectué un signalement auprès de la procureure de Paris, Laure Beccuau, visant deux publications mises en ligne le même jour. Outre le message attribué à Alain Soral, une réponse publiée par un autre compte a également retenu l’attention des autorités : elle était accompagnée d’une image portant la mention "Pas de pitié" et d’un texte suggérant qu’il s’agissait de ce qui se passerait "dans la tête du CRIF".

Par cette démarche, Laurent Nuñez entend marquer une ligne de fermeté face aux propos antisémites et aux discours de haine en ligne, alors que les autorités rappellent régulièrement que de tels contenus sont susceptibles de poursuites pénales. Cette nouvelle polémique replace une fois encore Alain Soral au centre de l’actualité judiciaire, lui qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires.