Le parti Renaissance inclut La France Insoumise dans le front républicain

Invitée de l’émission Dimanche en politique sur France 3, Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen et figure du parti Renaissance, a insisté sur la nécessité d’« éviter à tout prix une nouvelle dissolution ». Selon elle, un tel scénario serait « dramatique pour la stabilité du pays ».

Rappelant son attachement au président Emmanuel Macron, qu’elle qualifie de « Président fondateur et d’honneur du parti », Valérie Hayer a défendu l’action du chef de l’État et estimé qu’« il reste encore beaucoup à faire d’ici la fin du quinquennat ».

Interrogée sur la communication de Renaissance, notamment une affiche mettant sur un pied d’égalité Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, elle assume : « Cela a le mérite de la clarté. Les deux créent du désordre et de la division. » Sur la question du front républicain, Hayer plaide pour sa préservation : « Il faut continuer à le maintenir », tout en reconnaissant que « le Rassemblement national et LFI sont aujourd’hui délétères pour notre démocratie ». Et lorsqu’on lui demande si La France Insoumise en fait toujours partie, elle répond sans hésiter : « Bien sûr. »