Liban : Jean-Noël Barrot réclame une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé dimanche sur BFMTV avoir demandé une « réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies » au sujet des opérations militaires israéliennes en cours au Liban.

Le chef de la diplomatie française a vivement critiqué l’action d’Israël, estimant que « rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires » israéliennes au Liban ni « son occupation de plus en plus profonde dans le territoire libanais ».

« Il s'agit là, pour Israël, d'une faute majeure », a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à se saisir rapidement du dossier.

Interrogé également sur les tensions entre Washington et Téhéran, Jean-Noël Barrot a exhorté l’Iran et les États-Unis à parvenir à un accord afin d’éviter une nouvelle dégradation de la situation régionale.

« L'Iran et les États-Unis doivent désormais tout faire pour trouver un accord car la situation est insoutenable », a-t-il affirmé.

Le ministre a notamment évoqué les répercussions économiques du conflit, soulignant que « les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz, nous les ressentons au quotidien, à la pompe, et plus généralement avec son impact sur l'économie mondiale et sur l'économie française ».

« Donc il faut que ça cesse », a-t-il ajouté.