Macron hausse le ton face à la guerre au Moyen-Orient et annonce un renforcement militaire dans la région

Alors que les combats s’intensifient entre Israël, les États-Unis et l’Iran, Emmanuel Macron a choisi d’intervenir solennellement mardi soir. Au quatrième jour d’une offensive qui s’étend désormais au Liban et menace l’ensemble de la région, le président français a détaillé la réponse de Paris et fixé une ligne mêlant fermeté et prudence.

S’il a dénoncé des frappes israélo-américaines menées « en dehors du droit international », le chef de l’État a surtout insisté sur la responsabilité de Téhéran dans l’escalade actuelle, évoquant son programme nucléaire, son soutien à des groupes armés régionaux et sa politique de répression interne. « Aucun bourreau ne sera regretté », a-t-il déclaré.

Moment clé de son allocution : l’annonce que deux installations militaires françaises ont été touchées par des « frappes limitées », dont l’une dans la nuit précédente. Une attaque qui marque un seuil symbolique et justifie, selon l’Élysée, un ajustement immédiat du dispositif.

Paris va ainsi renforcer sa présence militaire en Méditerranée et dans les pays partenaires de la région. La frégate Languedoc et des avions de combat Dassault Rafale ont été projetés, tandis que le porte-avions Charles-de-Gaulle appareillera sans délai. Sur le territoire national, le dispositif Opération Sentinelle sera renforcé.

Le président a également confirmé que l’armée française avait neutralisé plusieurs drones « en situation de légitime défense » dès le début du conflit. Dans le même temps, la France travaille à la mise sur pied d’une coalition destinée à sécuriser les grandes artères du commerce mondial, notamment autour du détroit d’Ormuz et du canal de Suez.

Deux vols de rapatriement de Français doivent atterrir à Paris dans la soirée, signe que l’exécutif redoute un enlisement durable.

Emmanuel Macron a par ailleurs adressé un message direct à Israël, alors que l’hypothèse d’une opération terrestre au Liban circule. Une telle initiative constituerait, selon lui, « une escalade dangereuse » et « une erreur stratégique », susceptible d’embraser davantage la région.

En creux, le chef de l’État tente d’équilibrer la posture française : afficher une détermination militaire face aux menaces directes, tout en appelant à contenir l’extension d’un conflit dont les répercussions énergétiques, sécuritaires et diplomatiques dépassent déjà largement le théâtre moyen-oriental.