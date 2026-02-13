Marine Le Pen rend hommage à Ilan Halimi et dénonce la "barbarie antisémite"

À l’occasion des vingt ans de l’assassinat d’Ilan Halimi, Marine Le Pen a salué la mémoire du jeune homme, évoquant un "long chemin mémoriel" construit depuis deux décennies. Dans une déclaration marquée par le recueillement, elle a affirmé vouloir s’inscrire "avec humilité" dans la continuité de ceux qui, depuis 2006, honorent le souvenir de la victime.

La dirigeante politique a rappelé que l’hommage rendu aujourd’hui ne constitue pas un geste isolé, mais s’inscrit dans une dynamique engagée dès les premières années suivant le drame. Elle a notamment mentionné l’ouvrage coécrit en 2009 par Ruth Halimi, la mère d’Ilan, ainsi que les nombreux lieux baptisés en son nom, en France comme à l’étranger.

Pour Marine Le Pen, le nom d’Ilan Halimi est devenu, au fil des années, un symbole. "Pour des millions de Français", a-t-elle déclaré, il représente un point de ralliement pour ceux qui refusent "de se soumettre à l’inhumanité". Elle a décrit ce nom comme une "injonction à l’exigence", appelant à le faire vivre dans le débat public chaque fois que possible.

Revenant sur les faits, elle a affirmé que ce qu’a subi Ilan Halimi devait être nommé sans détour : "la barbarie antisémite". Par ces mots, elle a souligné la dimension antisémite du crime et la nécessité, selon elle, de ne pas édulcorer la réalité des motivations qui ont conduit à l’enlèvement, aux tortures et à la mort du jeune homme en 2006.