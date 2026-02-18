Municipales à Paris : la chanteuse Koxie rejoint Sarah Knafo

La rappeuse Koxie, de son vrai nom Laure Cohen, s’engage aux côtés de Sarah Knafo pour les élections municipales à Paris. Selon des informations, l’interprète du titre « Garçon » sera tête de liste dans le XIVe arrondissement.

Connue dans les années 2000 pour ses textes dénonçant les incivilités et les comportements sexistes, l’artiste de 45 ans affirme aujourd’hui vouloir s’impliquer dans la vie locale. Coach en prise de parole, elle explique avoir pris contact avec Sarah Knafo il y a un an, admirant son aisance et la clarté de ses propositions. « Il n’y a pas de blabla chez elle », souligne-t-elle, saluant un programme qu’elle juge « pragmatique et concret ».

Si Sarah Knafo est vice-présidente du parti Reconquête !, fondé par Eric Zemmour, Laure Cohen insiste sur le caractère « sans étiquette » de son engagement. Elle affirme ne pas vouloir devenir une professionnelle de la politique, mais porter des propositions axées sur la vie quotidienne des Parisiens, notamment en matière de circulation, de stationnement et de petite enfance.

Installée depuis de nombreuses années dans la capitale, elle dit avoir choisi le XIVe arrondissement pour des raisons personnelles, y ayant travaillé et tourné l’un de ses clips. Mère de deux enfants, elle se dit également sensible aux mesures avancées concernant la revalorisation des salaires dans le secteur de la petite enfance.

Cette entrée en politique marque un nouveau tournant pour l’ancienne chanteuse, qui entend désormais défendre, à l’échelle municipale, des solutions qu’elle estime « modernes » et adaptées aux préoccupations des habitants.