Municipales à Paris : une élue LR du 17e se rallie à Sarah Knafo

La campagne des élections municipales à Paris continue de rebattre les cartes à droite. Aurélie Assouline, adjointe Les Républicains du 17e arrondissement, a annoncé samedi son ralliement à Sarah Knafo, tête de liste du parti Reconquête dans la capitale. Elle l’a confirmé dans un entretien accordé au Journal du dimanche.

L’élue du nord-ouest parisien a précisé qu’elle mènerait une liste dans le 17e arrondissement, se plaçant ainsi face au maire sortant Geoffroy Boulard, dont elle était jusqu’ici l’adjointe. Ce dernier soutient Rachida Dati, investie par Les Républicains, le MoDem et l’UDI pour la mairie de Paris.

Aurélie Assouline affirme rester membre des Républicains, tout en critiquant le choix de son parti d’avoir désigné une candidate issue du gouvernement d’Emmanuel Macron. Selon elle, le projet porté par Sarah Knafo serait "le seul à assumer pleinement une ambition de droite pour Paris". Un positionnement qui marque une rupture politique nette avec la ligne défendue par la direction parisienne de LR.

Interrogée sur la perspective d’une "union des droites", incluant la droite classique et l’extrême droite, l’élue estime que Sarah Knafo est la seule candidate capable de la concrétiser dans la capitale. Une déclaration qui illustre les tensions croissantes au sein de la droite parisienne à l’approche du scrutin.

Ce ralliement intervient alors que la dynamique électorale reste incertaine. Selon une enquête Cluster 17 publiée par Politico, Sarah Knafo est créditée de 10 % des intentions de vote au premier tour, soit le seuil minimal pour accéder au second tour. Elle se situe derrière Emmanuel Grégoire, candidat de l’union de la gauche hors LFI, donné à 33 %, et Rachida Dati, à 26 %. Suivent Pierre-Yves Bournazel (14 %) et Sophia Chikirou (12 %).