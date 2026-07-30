Nanterre : un rabbin visé par des insultes antisémites dans un supermarché

David Naccache, rabbin du Centre communautaire juif de Nanterre, a annoncé avoir déposé plainte après avoir été la cible d’insultes antisémites dans un supermarché de la ville.

Les faits se seraient produits dimanche 26 juillet dans le Lidl situé boulevard des Provinces-Françaises. Selon un communiqué du groupe d’opposition municipale Nanterre Ensemble, une cliente aurait traité le rabbin à plusieurs reprises de « sale juif », avant de lui demander de « retourner en Israël ».

Une plainte a été déposée le jour même.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, David Naccache explique qu’il n’avait initialement pas l’intention de rendre l’affaire publique et souhaitait laisser la justice faire son travail.

« Puisque les faits sont désormais connus, je crois important de rappeler que personne ne devrait être insulté en raison de sa religion ou de son identité », écrit-il.

Le rabbin remercie également les personnes qui lui ont apporté leur soutien et affirme vouloir poursuivre son engagement en faveur du dialogue entre les différentes communautés de Nanterre.

« Depuis quinze ans, je m’efforce de servir Nanterre et de faire vivre le dialogue entre les communautés. Je continuerai à le faire avec la même détermination », assure-t-il.

Dans son communiqué, Nanterre Ensemble condamne « sans aucune réserve » cette agression présumée et apporte son « soutien plein et entier » à David Naccache ainsi qu’à la communauté juive de la ville.

Le groupe rappelle également la persistance d’un niveau élevé d’actes antisémites en France depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Selon les chiffres cités dans le communiqué, 1 320 actes antisémites auraient été recensés en 2025, représentant près de 62 % des actes antireligieux enregistrés dans le pays.

Les élus de Nanterre Ensemble mettent également en cause certaines prises de position politiques locales sur le conflit israélo-palestinien. Ils estiment que celles-ci entretiennent une confusion entre la situation au Proche-Orient et le quotidien des habitants de Nanterre.

Le groupe affirme toutefois condamner tout acte raciste ou discriminatoire, quelle que soit la religion visée, et appelle à préserver le caractère multiconfessionnel de la ville.