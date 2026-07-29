Boualem Sansal à la radio israélienne : "J’ai refusé de me censurer face au régime algérien"

Quelques mois après sa libération d’une prison algérienne, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a livré à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet un témoignage sévère sur sa détention, le régime d’Alger et son soutien à Israël, qu’il affirme avoir encore renforcé après le massacre du 7 octobre.

Âgé de 67 ans et aujourd’hui installé en France, l’auteur dit rester profondément marqué par son incarcération. "Quand on sort d’une prison comme celle-là, on reste brisé longtemps, mentalement et physiquement", a-t-il confié, estimant avoir été libéré "au dernier moment" compte tenu de son âge et de son état de santé. Il décrit l’Algérie comme une "dictature" et ses prisons comme des lieux "effroyables".

Arrêté en novembre 2024 à l’aéroport d’Alger à son retour de France, Boualem Sansal avait été condamné à cinq ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’État, après des déclarations soutenant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et la position française sur ce dossier. Un an plus tard, il a bénéficié d’une grâce présidentielle, obtenue selon lui sous la pression internationale, notamment de la France et de l’Allemagne.

L’écrivain estime toutefois que son soutien constant à Israël constitue la raison profonde de son emprisonnement. "Mon amitié avec Israël est ce que le régime ne pouvait pas supporter", affirme-t-il. Il rappelle avoir déjà subi menaces, censure et licenciement au fil des années, sans jamais renoncer à ses positions. "Comme défenseur de la liberté d’expression, j’ai refusé de me censurer ou d’avoir peur", a-t-il expliqué.

Boualem Sansal a également dénoncé le massacre du 7 octobre, qu’il qualifie de l’une des grandes atrocités de l’histoire récente, ainsi que l’enlèvement des otages. Il appelle à sanctionner non seulement les auteurs directs, mais aussi le Hamas, le Hezbollah et l’Iran, accusant l’Algérie de soutenir politiquement ces acteurs.

Dans un message adressé aux Israéliens, l’écrivain les a exhortés à "continuer d’être courageux", affirmant que de nombreuses personnes éprouvent de la sympathie pour Israël sans oser l’exprimer publiquement.

Il dit enfin vouloir retourner en Algérie afin d’obtenir un nouveau procès en présence de son avocat et d’observateurs internationaux. À défaut, il menace de poursuivre le président Abdelmadjid Tebboune devant une juridiction internationale. Quant à Israël, Boualem Sansal assure qu’il s’y rendrait "avec joie" et qu’il envisage déjà une prochaine visite.