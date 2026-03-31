Paris assume sa ligne face à Washington sur le survol militaire vers Israël

La France a exprimé sa surprise face aux critiques de Donald Trump, qui l’a accusée de manquer de coopération dans la guerre contre l’Iran en refusant le survol de son territoire à des avions transportant du matériel militaire à destination d’Israël. « Nous nous étonnons de ce tweet », a réagi l’Élysée, tout en confirmant une décision « conforme à la position française depuis le début du conflit ».

Paris insiste sur la constance de sa ligne diplomatique, rappelant qu’elle n’a « pas changé de position depuis le premier jour ». Cette posture s’inscrit dans une volonté de ne pas être directement impliquée dans les opérations militaires menées par les États-Unis et Israël, tout en continuant à soutenir le droit d’Israël à se défendre.

Ce différend met en lumière des tensions croissantes entre alliés occidentaux sur la gestion du conflit avec l’Iran. La France défend une approche "plus prudente", privilégiant la désescalade et le cadre diplomatique, là où Washington adopte une posture plus offensive et attend un soutien logistique accru de ses partenaires.

La question du survol aérien est particulièrement sensible : autoriser le transit d’appareils militaires impliqués dans des opérations de combat peut être perçu comme un soutien direct à ces actions. En refusant ces autorisations, la France cherche à maintenir une forme de neutralité opérationnelle, tout en préservant ses relations avec l’ensemble des acteurs régionaux.

Cet épisode illustre les divergences stratégiques au sein du camp occidental, dans un contexte où la guerre au Moyen-Orient redessine les équilibres diplomatiques et met à l’épreuve les alliances traditionnelles.