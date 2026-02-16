Paris : un Israélien de 51 ans retrouvé mort dans un hôtel

Un ressortissant israélien âgé de 51 ans, originaire du centre d’Israël et en séjour touristique en France, a été découvert sans vie dimanche soir dans sa chambre d’hôtel à Paris. Les services de secours, appelés sur place, ont confirmé le décès. Les circonstances exactes de la mort n’ont pas été précisées à ce stade.

Le ministère israélien des Affaires étrangères, en coordination avec l’organisation ZAKA, spécialisée notamment dans la prise en charge des victimes selon les rites juifs, a entamé les démarches pour rapatrier le corps en Israël en vue de son inhumation.

Baroukh Niddam, directeur du département international de ZAKA, a indiqué avoir immédiatement mobilisé des membres de l’équipe basée à Paris afin qu’ils assistent les autorités locales et veillent au respect dû au défunt. Il a ajouté que des discussions étaient en cours avec les autorités hospitalières françaises pour organiser le transfert du corps vers Israël dans les meilleurs délais.