Israël : record historique de départs à l’étranger, la reprise se confirme à Ben-Gourion

Les Israéliens n’ont jamais autant voyagé à l’étranger. En 2025, un record absolu a été enregistré avec 9,42 millions de sorties du territoire, selon les données publiées mardi par le Bureau central des statistiques. Ce chiffre, qui comptabilise le nombre total de passages et non le nombre de personnes, marque une hausse de 33 % par rapport à 2024, confirmant une nette reprise du tourisme sortant après les années de crise.

La très grande majorité de ces déplacements s’est effectuée par voie aérienne, via l’aéroport international Ben-Gourion. Toutefois, 1,02 million de sorties ont eu lieu par voie terrestre, dont près de 449 000 via le poste-frontière de Taba, tandis que 111 700 départs ont été enregistrés par voie maritime.

Cette dynamique traduit un fort besoin de mobilité et d’évasion, mais aussi un retour progressif de la confiance des voyageurs, malgré un contexte sécuritaire encore fragile. La guerre « Épée de fer » continue en effet de peser sur le secteur, comme en témoigne l’écart persistant avec les rythmes de croissance observés avant la pandémie de Covid-19.

Côté tourisme entrant, la situation s’améliore également, mais de manière plus modérée. En 2025, 1,34 million de visiteurs sont entrés en Israël, soit une hausse de 37,8 % par rapport à 2024, année marquée par un effondrement du tourisme international. Ce niveau reste toutefois inférieur de 58,5 % à celui de 2023, lorsque la reprise post-Covid était encore en cours avant le déclenchement de la guerre.

Parmi ces entrées, 1,32 million concernaient des touristes et 24 900 des visiteurs à la journée. Les États-Unis arrivent en tête des pays d’origine (33,5 %), devant la France (13,2 %), le Royaume-Uni (7,8 %) et la Russie (5,6 %).