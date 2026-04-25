Paris : un Syrien mis en examen pour complicité de crimes contre l’humanité en Syrie

Un Syrien de 34 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Paris pour complicité de crimes contre l’humanité, en lien avec des faits présumés commis en Syrie entre 2011 et 2015. Selon le parquet national antiterroriste (PNAT), il est soupçonné d’avoir participé à des exactions dans le cadre de ses «agissements supposés au sein de l’armée de Bachar al-Assad».

Le suspect, installé en France depuis plusieurs années, est poursuivi pour «atteintes volontaires à la vie, emprisonnements ou toute autre forme de privation grave de liberté, tortures, disparitions forcées, autres actes inhumains». L’enquête a été ouverte à la suite d’un signalement des autorités de l’asile, une procédure devenue fréquente dans les dossiers liés aux crimes internationaux.

Les investigations, confiées à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, ont permis l’interpellation du suspect mardi. À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté à un juge d’instruction, qui a décidé de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire.

Le parquet souligne que l’enquête a bénéficié d’une coopération étroite avec plusieurs autorités judiciaires européennes, des mécanismes d’enquête des Nations unies ainsi que des organisations non gouvernementales syriennes et internationales.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de poursuites engagées en France contre des individus soupçonnés d’implication dans la répression du régime syrien. Depuis plusieurs années, la justice française s’appuie notamment sur les signalements de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour identifier d’éventuels auteurs de crimes graves présents sur le territoire.

La période visée correspond au début de la guerre civile syrienne, déclenchée en 2011 après la répression violente de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad. Ce dernier fait lui-même l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux émis par la justice française pour des faits liés à des attaques contre des civils.