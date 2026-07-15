Pierre Ménès : « L’antisémitisme en France est instrumentalisé par La France insoumise »

« Ce qui me gêne beaucoup, c’est la force qu’a reprise l’antisémitisme en France », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « L’antisémitisme en France, on sait d’où il vient. Il est instrumentalisé par LFI. »

Pierre Ménès a également critiqué l’amalgame qu’il estime trop fréquent entre les Juifs de France, Israël et le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Selon lui, il est absurde de considérer qu’une personne juive soutient automatiquement la politique du Premier ministre israélien.

« Je ne comprends pas cet amalgame qu’on fait entre Juifs et soutien à Netanyahou. Ils le savent, les dizaines de milliers de gens qui manifestent régulièrement en Israël contre son gouvernement ? Eux aussi sont dans le même panier simplement parce qu’ils sont juifs ? Ce n’est pas possible », a-t-il lancé.

L’ancien consultant sportif a cité plusieurs exemples pour illustrer ce qu’il considère comme une banalisation de l’hostilité envers les Juifs. Il a notamment évoqué les réactions suscitées par un message publié après la dégradation d’un arbre planté en mémoire d’Ilan Halimi.

« On m’a répondu : “Et ce que les Juifs font à Gaza ?” Mais quel est le rapport ? Ilan Halimi a été assassiné quinze ans avant le 7 octobre. Parce qu’il était juif, il serait responsable de ce qui se passe à Gaza aujourd’hui ? », s’est-il indigné.

Pierre Ménès a par ailleurs estimé que le conflit israélo-palestinien restait sans issue tant que les dirigeants des deux camps ne souhaiteraient pas réellement parvenir à la paix. Il a renvoyé dos à dos le gouvernement de Benjamin Netanyahou et le Hamas, qu’il accuse de vouloir poursuivre l’affrontement.

Au-delà de cette question, il a dressé un constat particulièrement sombre de l’évolution de la France, dénonçant une justice qu’il juge incohérente et un climat politique de plus en plus tendu. Selon lui, la lutte contre l’antisémitisme ne peut être crédible que si elle refuse les amalgames et s’applique avec la même fermeté, quelles que soient les sensibilités politiques.