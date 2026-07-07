Présidentielle 2027 : les dates sont fixées

La prochaine élection présidentielle française se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai 2027, selon le calendrier arrêté par l'exécutif. Les dates doivent être officialisées en Conseil des ministres.

Deux options étaient à l'étude. Le gouvernement a finalement retenu le scrutin des 18 avril et 2 mai, plutôt qu'un calendrier avancé d'une semaine, qui prévoyait un premier tour le 11 avril et un second le 25 avril.

Conformément à la Constitution, l'élection présidentielle doit être organisée entre 20 et 35 jours avant la fin du mandat en cours. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron ayant débuté le 14 mai 2022, ce calendrier respecte les délais constitutionnels.

Le premier tour se déroulera pendant les vacances scolaires de printemps, tandis que le second aura lieu au lendemain de la fête du Travail, le 1er mai.

Cette échéance s'annonce particulièrement ouverte, Emmanuel Macron ne pouvant briguer un troisième mandat consécutif. Plusieurs personnalités politiques ont déjà fait connaître leurs ambitions ou sont pressenties pour représenter leur camp en 2027.