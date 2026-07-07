Emmanuel Macron à Damas pour une visite historique dans la Syrie post-Assad

Emmanuel Macron est arrivé lundi à Damas pour une visite historique, marquant un tournant diplomatique majeur entre la France et la Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad en 2024.

Le président français a été accueilli à l’aéroport international de Damas par le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shibani, avant une série de rencontres avec les nouvelles autorités syriennes.

Dans un message publié peu après son arrivée, Emmanuel Macron a affirmé être venu exprimer « l’engagement de la France envers le peuple syrien ».

« Pour une Syrie souveraine, unie dans sa diversité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons un nouveau chapitre de stabilité et de paix », a-t-il déclaré.

La visite doit porter sur les questions de sécurité régionale, la reconstruction économique du pays et la coopération entre Paris et Damas. Macron est accompagné d’une délégation de chefs d’entreprise et d’investisseurs français.

Le chef de l’État doit rencontrer le président syrien Ahmed al-Charaa au palais présidentiel, ainsi que des représentants de la société civile syrienne. Des protocoles d’accord économiques devraient également être signés.

Cette visite intervient avant le sommet de l’OTAN à Ankara, auquel Emmanuel Macron doit participer. Ahmed al-Charaa y est également attendu, avec une possible rencontre avec Donald Trump.