Sanctions contre des Israéliens de Judée-Samarie : des juristes alertent sur un risque accru d'antisémitisme en France

Plusieurs personnalités de la communauté juive française s'inquiètent des projets de sanctions que la France envisage contre des Israéliens accusés d'être impliqués dans des violences en Judée-Samarie. Elles estiment que ces mesures risquent d'alimenter l'antisémitisme, d'accentuer le sentiment d'isolement des Juifs de France et de fragiliser davantage les relations entre Paris et Jérusalem.

La France travaille actuellement avec plusieurs pays européens à l'élaboration de sanctions coordonnées visant des individus soupçonnés d'être impliqués dans des violences contre des Palestiniens. Ces mesures pourraient inclure des gels d'avoirs et des interdictions de séjour. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que de nouvelles sanctions pourraient être annoncées prochainement, invoquant sa préoccupation face à l'augmentation des violences et à l'expansion des implantations israéliennes en Judée-Samarie.

Interrogée par le Jerusalem Post, la députée française Caroline Yadan a affirmé que ces projets suscitent une "profonde incompréhension" au sein d'une partie importante de la communauté juive française. Tout en soulignant que les violences doivent être condamnées et sanctionnées lorsqu'elles sont établies, elle s'interroge sur la cohérence de la politique étrangère française et dénonce ce qu'elle considère comme un traitement différencié réservé à Israël.

La parlementaire cite notamment l'exclusion d'entreprises israéliennes du salon Eurosatory, les discussions sur des sanctions unilatérales et la volonté affichée de reconnaître un État palestinien comme autant de signaux perçus comme hostiles par une partie des Juifs de France. Selon elle, plusieurs conditions initialement posées pour la reconnaissance d'un État palestinien, notamment l'exclusion du Hamas de toute future gouvernance, la réforme de l'Autorité palestinienne ou encore l'abandon du système de rémunération des terroristes et de leurs familles, n'ont pas été remplies sans que cela ne donne lieu à des mesures comparables.

Toujours dans les colonnes du Jerusalem Post, l'avocate franco-israélienne Nili Kupfer-Naouri, fondatrice de l'association Israel Is Forever, a estimé que la France était en train de "choisir le mauvais côté de l'histoire". Selon elle, après avoir soutenu Israël à la suite du massacre du 7 octobre 2023, Paris aurait progressivement adopté une position de plus en plus critique envers l'État hébreu, notamment à travers son soutien à la reconnaissance d'un État palestinien et ses critiques des opérations militaires israéliennes contre les organisations terroristes Hamas et Hezbollah ainsi que contre l'Iran.

Nili Kupfer-Naouri estime que les sanctions envisagées pourraient encourager les adversaires d'Israël, renforcer l'antisémitisme en France et accroître le sentiment d'insécurité d'une partie de la communauté juive. Elle affirme que cette évolution conduit un nombre croissant de Juifs français à envisager sérieusement leur aliyah vers Israël.

Les deux juristes appellent ainsi la France à adopter une approche qu'elles jugent plus équilibrée, associant la lutte contre les violences commises par certains habitants israéliens de Judée-Samarie à des exigences fermes envers l'Autorité palestinienne, les organisations terroristes Hamas et Hezbollah ainsi que l'Iran. Selon elles, une telle politique permettrait à la France de préserver sa crédibilité diplomatique tout en maintenant sa relation stratégique avec Israël.