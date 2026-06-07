La France et ses alliés préparent de nouvelles sanctions contre des Israéliens en Judée-Samarie

La France travaille avec plusieurs pays européens à l’adoption de sanctions coordonnées contre des Israéliens accusés d’être impliqués dans des violences en Judée-Samarie, selon plusieurs diplomates européens. Les mesures envisagées pourraient inclure des gels d’avoirs et des interdictions de voyager.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des violences impliquant des Israéliens et de l’expansion des implantations. Selon les diplomates cités, l’absence de consensus au sein de l’Union européenne pour adopter des mesures communes a conduit plusieurs États à envisager des sanctions nationales coordonnées.

« Il n’y a pas d’unanimité au niveau de l’Union européenne, nous sommes donc passés à des discussions au niveau national », a indiqué l’un des diplomates. Une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours.

D’après plusieurs sources diplomatiques, le Royaume-Uni et la Norvège figurent parmi les pays participant aux discussions avec Paris, même si la liste définitive des États impliqués n’a pas encore été arrêtée.

Les tensions se concentrent notamment sur le projet israélien E1, à l’est de Jérusalem, que plusieurs pays occidentaux considèrent comme un "obstacle majeur" à la création d’un futur État palestinien.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, avait déjà dénoncé en mai les sanctions européennes visant des citoyens et entités israéliens, accusant l’Union européenne d’agir de manière « arbitraire et politique ».

Cette offensive diplomatique intervient quelques jours avant une réunion organisée le 12 juin à Paris, qui réunira des représentants de la société civile israélienne et palestinienne ainsi qu’une douzaine de ministres des Affaires étrangères. La France entend maintenir la question israélo-palestinienne au premier plan de l’agenda international, alors que les conflits régionaux au Liban et avec l’Iran mobilisent l’attention de la communauté internationale.