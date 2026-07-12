Sarcelles : Laurent Nuñez confirme la découverte d’une arme de guerre dans un véhicule près de la synagogue

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a confirmé dimanche sur BFMTV qu’un véhicule suspect contenant une arme avait été découvert la veille à proximité d’une synagogue de Sarcelles, dans le Val-d’Oise. Environ 300 personnes avaient été évacuées dans la soirée après un signalement des services de renseignement.

"Un véhicule suspect a effectivement été identifié et retrouvé à proximité de la synagogue de Sarcelles, non pas à proximité immédiate, mais à proximité", a déclaré le ministre. Il a précisé que l’intervention avait été déclenchée sur la base d’un renseignement et que plusieurs mesures de sécurité avaient immédiatement été prises.

La fouille du véhicule a permis de découvrir "une arme longue, une arme de guerre", selon Laurent Nuñez. Une enquête judiciaire a été ouverte et les parquets compétents ont été saisis. Les services de police du Val-d’Oise ainsi que les services spécialisés du renseignement participent aux investigations.

À ce stade, les enquêteurs ignorent à qui appartenait le véhicule et dans quel but il devait être utilisé. "Nous ne connaissons pas encore les motifs, les personnes ne sont pas encore identifiées", a souligné le ministre, refusant de confirmer l’existence d’une menace imminente ou d’un projet visant directement la communauté juive.

Laurent Nuñez a néanmoins salué la réactivité des services, qui ont pu localiser le véhicule, établir un périmètre de sécurité et procéder aux évacuations. "On ne sait pas ce qu’allait faire ce véhicule. On n’en sait rien", a-t-il insisté, appelant à laisser l’enquête déterminer les circonstances exactes de l’affaire.