Six suspects devant la justice après un projet d'attentat à Sarcelles

Six hommes ont été présentés ce samedi à un juge d'instruction antiterroriste dans le cadre de l'enquête sur un projet d'attentat visant une synagogue de Sarcelles (Val-d'Oise), a annoncé le Parquet national antiterroriste (PNAT).

Les suspects, âgés de 22 à 40 ans, sont soupçonnés d'avoir participé au transport du véhicule découvert le 11 juillet à Sarcelles ou à la fourniture et à la livraison des armes retrouvées à son bord. Parmi celles-ci figurait notamment un fusil-mitrailleur. Le PNAT a requis leur mise en examen ainsi que leur placement en détention provisoire.

À ce stade de l'enquête, le parquet souligne toutefois que les investigations ne permettent pas d'établir que les six hommes avaient connaissance d'un éventuel projet terroriste.

L'affaire a débuté après un renseignement transmis à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) faisant état d'une possible attaque islamiste visant une synagogue de Sarcelles, ville qui abrite l'une des plus importantes communautés juives de France. Les investigations ont conduit les policiers à localiser un véhicule Toyota stationné à proximité d'un cinéma et à environ 500 mètres d'une synagogue.

Le 21 juillet, huit hommes avaient été interpellés en région parisienne. Un neuvième suspect, déjà détenu dans une autre procédure, avait également été extrait de prison pour être entendu. À l'issue des gardes à vue, trois personnes ont été remises en liberté sans poursuites à ce stade, tandis que les six autres sont désormais présentées à la justice.

Le PNAT indique que les investigations se poursuivent afin d'identifier les commanditaires de la livraison du véhicule et de préciser la nature exacte du projet d'action violente évoqué dans le signalement initial.