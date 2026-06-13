Strasbourg : LFI organisera son "meeting-concert" pro-Palestine avec Médine

Le « meeting-concert » de soutien à la Palestine organisé par la gauche radicale européenne et La France insoumise (LFI) se tiendra finalement dans une nouvelle salle à Strasbourg, après l'abandon du lieu initialement prévu. Les organisateurs accusent la municipalité socialiste d'avoir tenté d'empêcher la tenue de l'événement.

Prévue jeudi prochain pendant la session mensuelle du Parlement européen, la manifestation réunira plusieurs responsables politiques, dont l'eurodéputée Rima Hassan, le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko et des représentants de la gauche radicale européenne. Elle sera suivie d'un concert du rappeur Médine.

Dans un communiqué commun, LFI et le Collectif Palestine 67 ont dénoncé des « tentatives de censure » et des « pressions » attribuées à la municipalité dirigée par Catherine Trautmann. Malgré ces difficultés, les organisateurs assurent que l'événement est maintenu.

Selon l'eurodéputée Manon Aubry, cette rencontre vise à clôturer une campagne européenne en faveur de la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Cette initiative aurait recueilli plus de 1,2 million de signatures.

L'événement devait initialement se tenir au Palais de la musique et des congrès (PMC) de Strasbourg. Le directeur général de Strasbourg Events, société gestionnaire de la salle, avait toutefois expliqué avoir découvert tardivement la présence d'un concert dans le programme. « Je m'attendais à une conférence sur le droit international. J'ai dit aux organisateurs : vous pouvez faire la conférence, mais pas le concert », avait-il déclaré à l'AFP.

La mairie de Strasbourg a également reproché aux organisateurs d'avoir utilisé des « tactiques » et des « termes flous » dans la présentation du projet. Une version contestée par Manon Aubry, qui affirme avoir mentionné dès le mois d'avril la tenue d'une réunion publique pouvant être suivie d'un concert gratuit.

La participation de Médine continue par ailleurs de susciter des controverses. Le rappeur avait été au centre d'une polémique en 2023 après un message sur les réseaux sociaux qualifié d'antisémite, qu'il avait ensuite regretté. Il a également été critiqué pour certaines prises de position jugées homophobes ou islamistes.