Un rapport du Sénat sur les réseaux sociaux provoque une vive polémique à l'approche de 2027

Présenté le 9 juillet par les sénateurs Laurent Lafon, Agnès Evren et Sylvie Robert, le document formule 56 recommandations pour lutter contre les contenus trompeurs diffusés sur les plateformes numériques, notamment ceux générés par l’intelligence artificielle.

Parmi les mesures les plus controversées figure la création d’un « observatoire indépendant de la désinformation », chargé de détecter les campagnes coordonnées de manipulation de l’information menées depuis la France et d’alerter les autorités compétentes.

Le rapport évoque notamment la notion d’« ingérence intérieure », jugée trop vague par ses opposants. Ceux-ci craignent qu’un tel dispositif ne permette de surveiller ou de sanctionner des opinions politiques légitimes sous couvert de lutte contre la désinformation.

Marine Le Pen dénonce ainsi l’instauration d’un « délit d’opinion à la française » et accuse les auteurs du rapport de vouloir créer un « tribunal de la parole ». Philippe Ballard évoque de son côté un « ministère de la Vérité », tandis qu’Éric Zemmour compare le projet à une résurrection de la « Pravda ».

Marion Maréchal estime qu’une campagne électorale consiste précisément à influencer les citoyens et qu’une autorité administrative ne devrait pas décider quelles opinions peuvent fausser le débat démocratique. David Lisnard dénonce également des recommandations « imprécises et liberticides ».

Les sénateurs défendent pour leur part la nécessité de mieux encadrer les plateformes, dont les algorithmes favorisent souvent les contenus les plus viraux, sans garantir leur fiabilité. Une proposition de loi reprenant une partie de ces recommandations devrait être déposée à la rentrée.