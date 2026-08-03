Une enquête a été ouverte après plusieurs suicides et tentatives de suicide à Matignon

La justice française et les services de l'État ont ouvert des enquêtes sur les conditions de travail au sein des services du Premier ministre (SPM), après deux suicides et plusieurs tentatives de suicide survenus ces derniers mois, selon France Inter.

Les services du Premier ministre regroupent une cinquantaine de secrétariats, directions et missions installés à l'Hôtel de Matignon.

D'après France Inter, les syndicats avaient alerté la direction dès le mois de juin et obtenu l'ouverture d'une enquête interne sur une tentative de suicide jusque-là restée sans suite. Ils ont également obtenu le lancement d'un audit plus large sur les risques psychosociaux dans l'ensemble des services, qui sera mené par un cabinet indépendant.

Une plainte a également été déposée en juin au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, après la tentative de suicide d'une employée, désignée sous le pseudonyme de « Laura ».

Selon son avocate, cette dernière aurait progressivement été mise à l'écart à partir de la fin de l'année 2023 : exclue des réunions, retirée de l'organigramme, isolée de son équipe puis affectée à un bureau en sous-sol. Malgré plusieurs signalements et un audit interne faisant état d'une « grave souffrance au travail », aucune mesure concrète n'aurait été prise, hormis la proposition de quitter son service.

France Inter rapporte également plusieurs autres drames récents : une employée de la Direction de l'information légale et administrative a tenté de se suicider sur son lieu de travail en octobre 2025, un chef de projet du Secrétariat général pour l'investissement s'est suicidé en mars 2026, puis quelques jours plus tard, un agent du Secrétariat général du gouvernement s'est jeté sous un train dans un contexte de souffrance professionnelle identifiée.

Selon plusieurs témoignages recueillis par la radio publique, cette dégradation serait liée à l'instabilité politique en France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Les changements fréquents de gouvernement auraient entraîné une succession rapide de nouvelles équipes dirigeantes, de réorganisations internes et de méthodes de management contestées.

Les syndicats demandent désormais des réformes en profondeur afin de prévenir de nouveaux drames au sein des services de Matignon.