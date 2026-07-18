Une vidéo appelant à la libération de Marwan Barghouti projetée sur la place du Trocadéro

Une vidéo de propagande appelant à la libération de Marwan Barghouti a été projetée mercredi soir sur la façade du Palais de Chaillot, place du Trocadéro à Paris. Les images affichaient un message dénonçant « l'occupation » ainsi qu'un portrait du terroriste palestinien accompagné du slogan : « La Palestine a besoin d'un leader populaire. »

Marwan Barghouti purge en Israël cinq peines de réclusion à perpétuité, après avoir été reconnu coupable d'avoir dirigé plusieurs attentats durant la seconde Intifada.

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La projection a suscité de nombreuses réactions, notamment celle du communicant Frank Tapiro, qui a dénoncé une diffusion intervenue le 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vél' d'Hiv. Il s'est interrogé sur l'absence d'intervention des forces de l'ordre face à ce qu'il qualifie de « propagande terroriste », projetée à quelques centaines de mètres du site commémoratif.

Cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu. Selon des renseignements pénitentiaires israéliens, Marwan Barghouti chercherait à influencer les prochaines élections israéliennes depuis sa prison en encourageant une mobilisation accrue de l'électorat arabe israélien.

Elle fait également écho à la récente décision de la ville de Saint-Denis, dirigée par le maire Bally Bagayoko, d'élever Marwan Barghouti au rang de citoyen d'honneur, une initiative qui avait déjà suscité une vive controverse en France.