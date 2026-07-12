Marwan Barghouti reste une menace depuis sa prison, affirme un rapport israélien

Un rapport confidentiel de l’administration pénitentiaire israélienne, récemment rendu public, affirme que Marwan Barghouti continue d’exercer une influence politique et idéologique importante depuis sa cellule, tout en diffusant des messages favorables à la "résistance armée".

Le dirigeant du Fatah, souvent présenté à l’étranger comme un "prisonnier politique" et comme un possible futur interlocuteur dans un processus de paix, aurait abandonné toute implication opérationnelle directe sans renoncer à ses convictions fondamentales, selon les auteurs du document.

Le rapport estime que Barghouti cherche à entretenir une image modérée auprès de la communauté internationale, alors qu’il continuerait, en parallèle, à encourager la lutte violente et à renforcer son statut de figure centrale de la scène politique palestinienne.

L’administration pénitentiaire israélienne l’accuse également d’œuvrer à un rapprochement entre le Fatah et le Hamas sous une direction commune. Il considérerait l’organisation terroriste comme un partenaire naturel du système politique palestinien et maintiendrait des liens avec certains de ses responsables, dans le but de former un front unifié face à Israël.

Selon le document, Marwan Barghouti tenterait par ailleurs d’influencer la politique israélienne. Il serait en contact avec des députés arabes de la Knesset, dont certains lui auraient demandé son soutien à un projet de parti arabe unifié destiné à accroître leur poids électoral.

"Il n’a pas besoin de tenir une arme pour être dangereux", a déclaré une haute responsable du renseignement pénitentiaire. "Sa force réside aujourd’hui dans sa capacité à influencer les autres et à les pousser à agir." Elle l’a décrit comme une figure comparable à Yahya Sinwar, "peut-être encore plus sophistiquée : un loup déguisé en agneau".

Marwan Barghouti purge depuis 2002 plusieurs peines de prison à perpétuité pour son rôle dans l’organisation d’attentats terroristes meurtriers contre des Israéliens. Il demeure néanmoins très populaire auprès d’une partie de la population palestinienne, qui le considère comme une personnalité capable de réunifier les différentes factions et comme un possible futur dirigeant.