Yonathan Arfi : « La relation entre la France et Israël est à son plus bas historique. »

En visite en Israël avec une délégation du bureau exécutif du CRIF, son président Yonathan Arfi a dressé un constat préoccupant de l'état des relations entre Paris et Jérusalem. Après avoir rencontré notamment le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, le président Isaac Herzog et plusieurs députés de la Knesset, il estime que le dialogue entre les deux pays traverse une période de crise sans précédent.

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, Yonathan Arfi a regretté ce qu'il qualifie de "plus bas historique" des relations franco-israéliennes. Il a notamment critiqué l'exclusion d'Israël du salon Eurosatory, qu'il juge "inacceptable" entre deux démocraties alliées partageant des valeurs et un combat commun contre le terrorisme. Selon lui, la politique française souffre d'un regard déséquilibré sur Israël et d'une lecture régionale qui nuit à la qualité des relations bilatérales.

Malgré ces divergences, le président du CRIF refuse toute rupture avec l'Europe. Si les États-Unis demeurent, selon lui, un partenaire stratégique indispensable pour Israël, il insiste sur la nécessité de préserver les liens avec les démocraties européennes, qui restent des acteurs majeurs sur le plan diplomatique.

Yonathan Arfi est également revenu sur la situation des Juifs de France face à la montée de l'antisémitisme. Il a rappelé que l'alyah doit rester un choix personnel et positif, jamais une conséquence de la peur. "La responsabilité des institutions juives est de tout faire pour que personne ne quitte la France à cause de l'antisémitisme", a-t-il affirmé, estimant qu'un départ motivé par l'insécurité constituerait un signal d'alarme pour toute la société française.

À quelques mois de l'élection présidentielle, il a enfin appelé les responsables politiques à faire de la lutte contre l'antisémitisme une priorité républicaine, rappelant que cette menace dépasse largement la seule communauté juive et concerne l'ensemble de la société française.