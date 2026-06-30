Comment Android peut prévenir la population quelques secondes avant un séisme

Alors que le Venezuela a été frappé ces derniers jours par un puissant double séisme au bilan humain toujours en hausse, la catastrophe a également mis en lumière une technologie capable de sauver des vies : le système d'alerte sismique intégré aux smartphones Android.

Quelques secondes avant les premières secousses, des millions d'utilisateurs ont reçu une notification les avertissant qu'ils pourraient ressentir un tremblement de terre imminent. Un délai parfois très court, mais suffisant pour s'éloigner d'un bâtiment, se mettre à l'abri ou interrompre une activité à risque.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le système développé par Google ne prédit pas les séismes. Il détecte leurs premiers signes grâce aux capteurs présents dans les smartphones. Chaque appareil Android est équipé d'un accéléromètre, un composant qui mesure les mouvements et permet notamment à l'écran de basculer automatiquement entre les modes portrait et paysage.

Lorsqu'un téléphone immobile détecte une onde sismique primaire, appelée onde P, il transmet anonymement un signal accompagné d'une localisation approximative. Si plusieurs appareils d'une même zone enregistrent simultanément le même phénomène, les serveurs de Google peuvent identifier un séisme, estimer son épicentre et sa magnitude, puis envoyer une alerte avant l'arrivée de l'onde S, plus lente mais également plus destructrice.

Le système distingue deux niveaux d'alerte. Les notifications "BeAware" signalent des secousses modérées, tandis que les alertes "Take Action" concernent les tremblements de terre les plus dangereux et déclenchent une alarme sonore particulièrement puissante sur les téléphones.

Déployé dans 98 pays, dont Israël, le réseau de détection sismique d'Android a déjà envoyé près de 800 millions d'alertes depuis son lancement. Son efficacité n'est toutefois pas absolue. Lors du séisme dévastateur qui a frappé la Turquie en février 2023, l'algorithme avait sous-estimé l'ampleur du phénomène, limitant considérablement la diffusion des alertes les plus urgentes. Google a depuis revu ses modèles de calcul afin d'améliorer la précision du système.

En Israël, cette technologie vient compléter le dispositif national d'alerte. Le pays dispose en effet d'un réseau d'environ 120 stations sismiques enfouies dans le sol et reliées aux systèmes du Commandement du Front intérieur. Lorsqu'un séisme d'une magnitude de 4,5 ou plus est détecté, l'information est transmise quasi instantanément aux infrastructures nationales ainsi qu'aux serveurs de Google. Une double protection qui vise à offrir à la population les quelques secondes cruciales pouvant faire la différence lors d'un tremblement de terre majeur.