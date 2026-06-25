Israël n'est pas prêt à faire face à un séisme majeur, alerte le contrôleur de l'État

Au lendemain du puissant séisme qui a frappé le Venezuela, le contrôleur de l'État d'Israël, Matanyahu Englman, a rappelé les lacunes persistantes du pays en matière de préparation aux tremblements de terre, en particulier concernant le renforcement des bâtiments situés dans les zones les plus exposées.

S'appuyant sur plusieurs rapports publiés ces dernières années, Matanyahu Englman souligne qu'Israël n'a toujours pas pris les mesures nécessaires pour faire face à un séisme de grande ampleur. Dans un rapport consacré au renouvellement urbain publié en juin 2026, il estime que le renforcement parasismique des bâtiments n'est pas suffisamment intégré aux politiques de rénovation urbaine et que les projets de grande envergure restent insuffisants dans les localités les plus vulnérables.

Le document relève également que, malgré les recommandations formulées par le contrôleur de l'État, le gouvernement n'a toujours pas adopté de stratégie nationale ni de plan global de renouvellement urbain. Plus préoccupant encore, aucun permis de construire n'a été délivré entre 2017 et 2025 pour 23 projets de démolition-reconstruction (pinouï-binouï) portés par les municipalités de Beit She'an, Tibériade, Safed et Kiryat Shmona, pourtant situées parmi les villes les plus exposées aux risques sismiques et aux menaces sécuritaires.

Dans un précédent rapport publié en janvier 2024, Matanyahu Englman avertissait déjà qu'"un séisme majeur en Israël n'est qu'une question de temps" et insistait sur l'urgence de s'y préparer. Il regrettait alors que les cinq années écoulées depuis le précédent audit n'aient pas été mises à profit pour améliorer significativement le niveau de préparation du pays.

À la lumière du séisme survenu au Venezuela, le contrôleur de l'État réitère ainsi son appel à accélérer les mesures de prévention, estimant qu'Israël demeure, à ce jour, insuffisamment préparé à faire face à une catastrophe sismique majeure.