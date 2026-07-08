L’UNICEF alerte sur l’usage massif de l’intelligence artificielle par les enfants

L’intelligence artificielle s’est imposée en quelques années dans le quotidien de millions de personnes. ChatGPT, Gemini, Claude et d’autres outils d’IA générative sont désormais utilisés à grande échelle, au point que près de la moitié de la population mondiale y aurait déjà recours, selon certaines estimations. Mais cette adoption rapide soulève une inquiétude particulière lorsqu’elle concerne les plus jeunes.

Dans un rapport fondé sur l’analyse de dix pays, l’UNICEF alerte sur l’utilisation croissante, souvent excessive et insuffisamment encadrée, de l’intelligence artificielle par les enfants. Selon l’agence onusienne, au moins 20 millions d’enfants auraient déjà utilisé des outils d’IA. Plus frappant encore : les jeunes s’approprient cette technologie à un rythme plus de trois fois supérieur à celui des adultes.

Le rapport montre aussi que l’IA n’est pas seulement utilisée comme un outil pratique ou scolaire. Plus de 2 millions d’enfants, soit environ un sur dix, déclarent se tourner vers ces systèmes pour obtenir des conseils sur des sujets qui les préoccupent. Environ 13 millions affirment également y avoir recours pour les aider dans leurs apprentissages ou leurs devoirs.

Cette utilisation massive suscite de nombreuses interrogations. L’UNICEF souligne que les enfants sont de plus en plus exposés aux systèmes d’intelligence artificielle, tout en disposant de beaucoup moins de moyens que les adultes pour les éviter, les comprendre ou les contester. Le développement de ces technologies avance aujourd’hui plus vite que les efforts de régulation, ce qui rend les plus jeunes particulièrement vulnérables.

L’agence estime que les enfants pourraient être ceux qui subiront le plus longtemps les conséquences de cette transformation numérique. Les effets de l’IA sur le développement cognitif, la dépendance affective ou l’exposition aux risques commencent seulement à être étudiés. Pour l’UNICEF, cette génération grandit ainsi au cœur d’une forme d’expérience mondiale dont les conséquences restent encore difficiles à mesurer.

Les enfants eux-mêmes semblent conscients des dangers. Dans les dix pays étudiés, un tiers d’entre eux disent craindre que l’IA soit utilisée pour escroquer, tromper ou diffuser de fausses informations. Un quart redoute que leurs images ou vidéos soient manipulées et transformées en deepfakes à caractère sexuel.

Face à ces risques, l’UNICEF appelle les gouvernements et les entreprises du secteur technologique à agir rapidement. L’organisation demande que les droits de l’enfant soient pleinement intégrés à la gouvernance de l’intelligence artificielle, notamment en imposant des systèmes plus sûrs, plus transparents et mieux adaptés à la protection des mineurs.

Pour l’agence onusienne, il s’agit d’un moment décisif : l’IA peut devenir un outil puissant pour l’éducation et l’accès à l’information, mais seulement si son développement prend réellement en compte la sécurité, la vulnérabilité et les droits des enfants.