Une statue de Yoni Netanyahou inaugurée à Entebbe, 50 ans après le raid historique

Cinquante ans après le spectaculaire raid d'Entebbe, l'Ouganda a inauguré une statue en hommage au lieutenant-colonel Yonatan « Yoni » Netanyahou, commandant de l'unité d'élite israélienne tué lors de l'opération de libération des otages le 4 juillet 1976. Le monument a été dévoilé à l'ancien terminal de l'aéroport d'Entebbe, où Yoni Netanyahou est tombé au combat.

Lors de la cérémonie, le chef des forces armées ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, a salué « le courage, le sens du devoir et le sacrifice ultime » de l'officier israélien. « C'est un grand honneur d'inaugurer ce monument dédié au lieutenant-colonel Yonatan "Yoni" Netanyahou, dont le leadership lors du raid d'Entebbe est devenu un symbole durable de courage et de service désintéressé », a-t-il déclaré.

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Le général ougandais a également rendu hommage aux victimes de la prise d'otages, citant notamment Jean-Jacques Maimoni, Pasco Cohen, Ida Borochovitch et Dora Bloch. « Nous nous souvenons également avec respect des otages innocents qui ont perdu la vie lors de ces événements tragiques. Leur mémoire demeure une part essentielle de cette histoire », a-t-il ajouté.

Le détournement avait commencé lorsqu'un vol Air France reliant Tel-Aviv à Paris, avec 246 passagers à bord, avait été détourné après une escale à Athènes par des terroristes du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et des Cellules révolutionnaires allemandes. L'appareil avait été contraint d'atterrir à Entebbe, où le dictateur ougandais Idi Amin avait offert son soutien aux pirates de l'air, qui avaient séparé les passagers israéliens et juifs des autres otages.

Dans la nuit du 4 juillet 1976, des commandos israéliens parcoururent plusieurs milliers de kilomètres pour lancer une opération éclair qui permit de libérer plus de 100 otages. Le raid d'Entebbe reste aujourd'hui l'une des opérations militaires les plus emblématiques de l'histoire d'Israël et a consacré la figure de Yoni Netanyahou, frère aîné du Premier ministre Benjamin Netanyahou, comme un héros national.