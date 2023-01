La Cour suprême des États-Unis autorise WhatsApp à poursuivre les logiciels espions "Pegasus"

"Nous croyons fermement que leurs opérations violent la loi américaine"

La Cour suprême des États-Unis a laissé lundi WhatsApp poursuivre un procès accusant le groupe israélien NSO d'avoir exploité un bug dans l'application de messagerie pour installer un logiciel d'espionnage permettant la surveillance de 1 400 personnes, dont des journalistes, des militants des droits de l'homme et des dissidents. Les juges ont rejeté l'appel de NSO contre la décision d'un tribunal selon laquelle le procès pouvait aller de l'avant. NSO avait fait valoir qu'elle était à l'abri des poursuites parce qu'elle agissait en tant qu'agent de gouvernements étrangers non identifiés lorsqu'elle a installé le logiciel espion israélien "Pegasus".

L'administration du président Joe Biden avait exhorté les juges à rejeter l'appel de NSO, notant que le département d'État américain n'avait jamais reconnu auparavant qu'une entité privée agissant en tant qu'agent d'un État étranger avait droit à l'immunité. Meta, la société mère de WhatsApp et de Facebook, a salué dans un communiqué la décision de la Cour de rejeter l'appel "sans fondement" de NSO.

"Les logiciels espions de NSO ont permis des cyberattaques visant des militants des droits de l'homme, des journalistes et des responsables gouvernementaux", a déclaré Meta. "Nous croyons fermement que leurs opérations violent la loi américaine et qu'ils doivent être tenus de rendre des comptes pour leurs opérations illégales."

En 2019, WhatsApp a poursuivi NSO en demandant une injonction et des dommages et intérêts, l'accusant d'avoir accédé aux serveurs de WhatsApp sans autorisation six mois plus tôt pour installer le logiciel Pegasus sur les appareils mobiles des victimes.

NSO a fait valoir que Pegasus aide les organismes d'application de la loi et de renseignement à lutter contre la criminalité et à protéger la sécurité nationale et que sa technologie est destinée à aider à attraper les terroristes, les pédophiles et les criminels.