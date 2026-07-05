250 ans des États-Unis : Donald Trump célèbre le "rêve américain"

Le président américain Donald Trump a célébré en grande pompe le 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis, mêlant hommage à l'histoire du pays, patriotisme et messages politiques lors d'un grand rassemblement organisé sur le National Mall, à Washington.

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Retardé de près de deux heures en raison d'orages ayant entraîné l'évacuation temporaire du site, l'événement s'est finalement tenu devant une foule nombreuse malgré une chaleur étouffante. « Rien ne peut nous dissuader », a lancé Donald Trump en ouvrant son discours, avant d'affirmer que cette célébration constituait « l'un des moments les plus glorieux de toute l'histoire américaine ».

Le président a rendu un hommage appuyé à plusieurs anciens combattants, parmi lesquels Ken Schubring, vétéran de 104 ans ayant survécu à l'attaque de Pearl Harbor en 1941. D'autres figures militaires ont également été saluées, devant des drapeaux historiques symbolisant les grands moments de l'histoire des États-Unis.

Mais, fidèle à son style, Donald Trump a rapidement glissé vers un discours très politique. Il a vanté le bilan de son administration depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, assurant que « le rêve américain est de retour ». Le président a défendu ses réformes électorales, son projet de suppression du droit du sol, son soutien au Deuxième amendement garantissant le droit de porter une arme, ainsi que sa lutte contre le « communisme », visant une nouvelle fois ses adversaires démocrates.

Trump a également mis en avant son action sur la scène internationale, évoquant notamment la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro en janvier dernier et les frappes américaines contre la marine iranienne.

La cérémonie, ponctuée par des prestations musicales, a été organisée principalement par des structures proches de la Maison Blanche, remplaçant l'organisation bipartisane traditionnellement chargée des célébrations.

À New York, les festivités ont été brièvement perturbées lorsqu'un départ de feu s'est déclaré sur le pont de Brooklyn lors du feu d'artifice du 4 juillet. L'incendie a toutefois été rapidement maîtrisé, sans faire de victimes.