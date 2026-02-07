À New York, Mamdani invoque le Coran et la Bible pour défendre le statut de "ville sanctuaire"

Lors de son premier petit-déjeuner interreligieux annuel, le maire de New York, Zohran Mamdani, a défendu avec vigueur le statut de « ville sanctuaire » de la métropole en s’appuyant sur des références religieuses majeures, citant aussi bien la Bible que le Coran et la Bhagavad-Gita. Devant près de 400 responsables religieux et communautaires réunis à la New York Public Library, l’édile a présenté la politique migratoire de la ville comme un impératif moral et spirituel : celui de « protéger l’étranger ».

https://x.com/i/web/status/2020017048437551465 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un discours très engagé, Mamdani a accusé les autorités fédérales de l’immigration de faire régner « la peur et la cruauté » au sein des communautés immigrées. Il a décrit des interventions qu’il juge brutales, évoquant des familles « déchirées » et des vies « brisées », estimant que ces pratiques constituent une atteinte directe aux valeurs fondamentales partagées par de nombreuses traditions religieuses.

Le maire a rappelé son propre parcours, élevé par un père musulman et une mère hindoue, pour souligner la diversité religieuse de New York. Il a cité la Torah – notamment le Livre de l’Exode appelant à ne pas opprimer l’étranger – mais aussi des enseignements bouddhistes sur la compassion, avant d’évoquer l’islam comme une religion « fondée sur une histoire de migration ». Il a rappelé que le prophète Mahomet fut lui-même un exilé, persécuté avant de trouver refuge à Médine, citant un verset du Coran promettant protection et dignité à ceux qui fuient l’oppression.

Sur le plan politique, Zohran Mamdani a signé le décret exécutif n°13, qui renforce les lois de sanctuaire de la ville. Ce texte interdit l’accès aux bâtiments municipaux aux agents fédéraux de l’immigration sans mandat judiciaire et renforce la protection des données personnelles des résidents.

Enfin, le maire a annoncé le lancement d’une vaste campagne « Know Your Rights » (« Connaissez vos droits »), avec la distribution de plus de 32 000 brochures multilingues via les institutions religieuses. Ces documents visent à informer les immigrés de leurs droits face aux autorités fédérales, affirmant, selon Mamdani, que « la foi peut guider la morale, mais que le gouvernement doit fournir les moyens concrets de protection ».