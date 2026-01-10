À New York, un élan de soutien à la boulangerie israélienne Breads Bakery après la mobilisation d’employés

Une vague de solidarité s’est manifestée vendredi à New York autour de Breads Bakery, après l’annonce par une partie de ses employés de la création d’un syndicat assortie d’une revendication très politique : la rupture des liens de l’enseigne avec Israël.

Dès le matin, des dizaines de personnes se sont présentées devant l’un des établissements de l'enseigne pour afficher leur soutien aux propriétaires. Certains clients se sont enveloppés de drapeaux israéliens ou ont arboré des autocollants, formant une longue file d’attente essentiellement motivée par un geste de solidarité. Plusieurs ont confié à la presse locale qu’ils n’étaient pas des habitués, mais qu’ils avaient tenu à se déplacer en réaction aux exigences formulées par les salariés.

« C’est inquiétant, je n’ai jamais vu une situation pareille », a témoigné une cliente âgée d’une soixantaine d’années. Une autre, citée par le New York Post, a estimé que les revendications syndicales tentaient de modifier l’identité même de l’établissement et qu’il n’était pas légitime d’y importer un débat politique lié à Israël. Plusieurs clients ont également évoqué un sentiment d’insécurité accru pour la communauté juive depuis les événements du 7 octobre.

La polémique a éclaté après que des employés de Breads Bakery ont annoncé leur syndicalisation sous le nom de « Breaking Breads », avec l’appui du syndicat américain UAW. Outre des demandes classiques portant sur les salaires et les conditions de travail, ils ont exigé que la direction cesse toute activité ou événement jugé "lié au sionisme ou à des causes israéliennes".

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les salariés ont affirmé refuser de participer à des collectes de fonds, à des produits arborant le drapeau israélien ou à des événements associés à des organisations soutenant l’armée israélienne. Selon la direction, plus de 30 % des employés ont déjà signé des cartes d’adhésion, seuil requis par le droit fédéral pour engager un processus de reconnaissance syndicale.

Fondée par des entrepreneurs israéliens, Breads Bakery emploie environ 275 personnes dans six établissements new-yorkais. La direction n’a pas commenté publiquement les revendications politiques, mais l’afflux de clients venus exprimer leur soutien illustre la sensibilité du sujet et les tensions croissantes autour des questions liées à Israël dans l’espace public américain.