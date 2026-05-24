Accord avec l’Iran : les alliés d’Israël à la Maison Blanche alertent

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu’un accord entre les États-Unis, l’Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient était « en grande partie négocié » et devrait être annoncé prochainement. Le texte viserait à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par Washington et Israël contre la République islamique, tout en rouvrant le détroit d’Ormuz, voie stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole.

Donald Trump a indiqué avoir eu une « très bonne conversation » avec plusieurs dirigeants régionaux et médiateurs, parmi lesquels l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l’Égypte, la Jordanie et Bahreïn. Il a également affirmé s’être entretenu séparément avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, assurant que cet appel s’était « très bien passé ».

Selon Axios et le Financial Times, les discussions portent sur un mémorandum d’entente intérimaire de 60 jours. Celui-ci prévoirait des concessions de part et d’autre, avec une possibilité de prolongation. Le texte inclurait la réouverture du détroit d’Ormuz sans péage, le retrait des mines que l’Iran y aurait déployées, ainsi que la levée du blocus américain sur les ports iraniens.

En échange, Washington accorderait certaines dérogations aux sanctions, permettant à Téhéran de reprendre plus librement ses exportations de pétrole. Le projet pourrait aussi prévoir la fin des hostilités au Liban entre Israël et le Hezbollah. Un responsable américain cité par Axios a affirmé qu’il ne s’agirait pas d’un cessez-le-feu « à sens unique », résumant la position américaine ainsi : « Si le Hezbollah se comporte bien, Israël se comportera bien. »

Mais les points les plus sensibles resteraient largement renvoyés à une phase ultérieure de négociations. Le New York Times a rapporté que l’Iran aurait accepté, en termes très généraux, de renoncer à son uranium enrichi, sans confirmation officielle des deux parties. Téhéran affirme de son côté que les questions nucléaires ne font pas partie des discussions actuelles et qu’elles feront l’objet de négociations séparées.

Cette perspective inquiète fortement Israël. Selon des médias israéliens, plusieurs responsables considèrent qu’un accord rouvrant Ormuz et offrant des avantages économiques à l’Iran, sans règlement immédiat sur son stock d’uranium enrichi, son programme balistique et son soutien aux groupes armés régionaux, constituerait un « très gros problème » pour Jérusalem.

Ces inquiétudes gagnent aussi une partie du camp républicain à Washington. Le sénateur Lindsey Graham, proche d’Israël et soutien de la guerre contre l’Iran, a estimé qu’un accord laissant Téhéran en position de force dans le Golfe conduirait à un « cauchemar pour Israël ». Selon lui, si l’Iran conserve la capacité de menacer le détroit d’Ormuz et les infrastructures pétrolières du Golfe, l’équilibre régional serait profondément modifié.

Le sénateur Roger Wicker, président de la commission des forces armées du Sénat, a lui aussi dénoncé l’idée d’un cessez-le-feu de 60 jours, qu’il a qualifié de « désastre ». Ted Cruz s’est dit « profondément préoccupé » par les informations sur l’accord en cours, avertissant qu’un texte permettant à l’Iran de recevoir des milliards de dollars, de poursuivre l’enrichissement d’uranium ou de conserver un contrôle effectif sur Ormuz serait une « erreur désastreuse ».

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui avait servi sous Donald Trump lors de son premier mandat, a également critiqué les termes rapportés de l’accord, les comparant à l’accord nucléaire de 2015 conclu sous l’administration Obama. Il a appelé à maintenir la pression sur Téhéran, à empêcher l’Iran d’accéder à de nouveaux financements et à réduire suffisamment ses capacités pour qu’il ne puisse plus menacer les alliés des États-Unis dans la région.

En Israël, Benjamin Netanyahou a réuni samedi soir des responsables de la sécurité et des chefs de partis de la coalition pour examiner les développements. Le Premier ministre israélien a répété ces dernières semaines qu’il ne considérerait pas la guerre comme terminée tant que l’Iran n’aurait pas renoncé à son stock d’uranium enrichi, à ses capacités balistiques et à son soutien aux organisations alliées, notamment le Hezbollah et le Hamas.

L’agence iranienne Fars, proche des Gardiens de la révolution, a pour sa part contesté l’annonce de Donald Trump, affirmant que le détroit d’Ormuz resterait sous contrôle iranien et qualifiant la déclaration américaine d’« incomplète » et « non conforme à la réalité ».